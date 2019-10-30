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150 saat dolmadan çekilme tamamlandı

150 saat dolmadan çekilme tamamlandı
Giriş Tarihi: 30.10.2019

, 'nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, "YPG'nin 'nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı" ifadelerini kullandı.

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgenin Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisinin kontrolü altında olduğunu belirtti.
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