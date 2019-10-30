Bağdadi’nin cesedini denize gömmüşler

ABD'nin, hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı.

ABD'nin, hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı. DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntılarına ne olduğu merak ediliyordu. ABD'li bir savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.



SAVAŞA UYGUN İMHA

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti. Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.



YERİNE GEÇECEK İSMİN DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDU

TRUMP: ŞİMDİ O DA BİR ÖLÜ



ABD Başkanı Donald Trump, ölen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin operasyonu sırasında ölen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü

duyurdu. Trump, "Büyük ihtimalle en tepede yer alacaktı. Şimdi o da bir ölü" diye konuştu.



EL MUHACİR'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DOĞRULANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında iki gün önce gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldüğünü duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri, Cerablus ilçesinde iki gün önce 19.30 sularında, yolda seyreden 2 mazot tankerini füzelerle vurdu. Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu askerleri, vurulan tankerlerin içinde 3 ceset buldu. Yapılan incelemelerde ölenlerden birinin DEAŞ'ın elebaşlarından El-Muhacir olduğundan şüphelenildi. Söz konusu şahsın, tankerlerden birinin içine özel olarak yapılmış gizli bölmeye saklandığı ve burada yanarak öldüğü anlaşıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı.



ÇOK SAYIDA EYLEM ENGELLENDİ

TERÖR örgütü DEAŞ'a karşı kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarla örgüte büyük darbe vururken teröristlerin planladığı çok sayıda eylem engellendi. Güvenlik güçlerince 30 ilde terör ve istihbarat birimlerinden uzmanları bünyesinde bulunduran "risk analiz birimleri" oluşturuldu, 2016'dan bu yana örgüte yönelik 4 bin 536 operasyonda gözaltına alınan 13 bin 696 zanlıdan 4 bin 517'si tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan bin 174 DEAŞ ve 115 El Kaide mensubu halen cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor.