Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



İnşallah bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. Şu anda birlikte olduğumuz il başkanlarımızı aktif bir görevleri olsun olmasın, AK Parti davasının ebedi birer temsilcisi olarak görüyorum. Elbette bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, kerameti kendinde görenler olmuştur.

AK Partili'nin eskisi, yenisi olmaz. Çünkü AK Partili olmak demek, bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük dava için bir nefer gibi çalışabilmektir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı, hak ettiği sürece varlığını sürdürecektir.

Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, kerameti kendinde görenler olmuştur, olacaktır. Bu ilk insandan bu yana var olan bir gerçektir.



Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz.

AK Parti'yi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık.

Tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemde çok daha kolay yapabilirdik. Ama biz tarihimizin en köklü yönetim reformunu yapmayı tercih ettik. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildi.



Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.

"FRANSA TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK YAPAN BİR ÜLKE"



Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık.



(Barış Pınarı Harekatı bölgesi) Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz.