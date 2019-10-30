Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Rus askeri heyetiyle tamamlanan görüşmelerin olumlu geçtiği, görüşmelerde mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik konuların ele alındığı bildirildi. MSB'den yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlandığı aktarıldı. Bilgilendirmede, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.



