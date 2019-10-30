ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayınlandı. Bildiride kararın esefle kınandığının altı çizildi ve reddedildi. Başkan Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada çalışma yapıldığına dair sinyaller vermişti.
ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde "Ermeni soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesinden sonra, tasarı ABD Senatosu'nda oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni 'soykırımını' kabul eden tasarının ortak metnini kabul etti.
ERDOĞAN SİNYAL VERMİŞTİ
Yaşanan bu gelişmelerden sonra hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de siyasiler karara karşı sert tepki gösterdi ve kınadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında Meclis'te karar karşı bir çalışma olduğunu söylemişti. Gelen son dakika bilgisine göre TBMM'den ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara ortak tepki gösterildi.
METİN KINANDI
Meclis'teki siyasi partiler, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin tasarısını ortak metin ile kınadı. Alınan kararların tarihi gerçeklerin karartılması girişimi olduğu belirtildi.
TBMM'den ABD'ye karşı ortak "Tasarı" tepkisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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