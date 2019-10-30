Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına yanıt verdi. Türkiye'nin göçmenlerle sürekli kendilerini tehdit ettiğini öne süren Miçotakis Avrupa Birliği'ne (AB) sitem etti.

Miçotakis yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek ''Türkiye kendi arzuları için göçmen sorununu araçsallaştırıyor. Türkiye Yunanistan'a atıfta bulunduğunda dikkatli olmalı. Bizi sürekli göçmenlerle tehdit ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

''3 KITANIN SORUNUNU TAŞIYAMAYIZ''

Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamama haline geldiğini söyleyen Miçotakis ''Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz'' ifadelerine yer verdi.



Miçotakis, Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.