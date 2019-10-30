  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...

'nin haklı çıkışı 'ı rahatsız etti! 'ye ağladı...

Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı...

30.10.2019, 09:46

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'nin Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına yanıt verdi. Türkiye'nin göçmenlerle sürekli kendilerini tehdit ettiğini öne süren Miçotakis 'ne () sitem etti.

Miçotakis yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek ''Türkiye kendi arzuları için göçmen sorununu araçsallaştırıyor. Türkiye Yunanistan'a atıfta bulunduğunda dikkatli olmalı. Bizi sürekli göçmenlerle tehdit ediyorlar'' ifadelerini kullandı.

''3 KITANIN SORUNUNU TAŞIYAMAYIZ''

Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamama haline geldiğini söyleyen Miçotakis ''Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz'' ifadelerine yer verdi.

Miçotakis, Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'nin haklı çıkışı Yunanistan'ı rahatsız etti! AB'ye ağladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN