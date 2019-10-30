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'nin skandal mesajlarına tepkiler çığ gibi büyüdü!

Zafer Arapkirli'nin skandal mesajlarına tepkiler çığ gibi büyüdü!

30.10.2019, 11:36

Gazeteci 'nin, 'da kutlanan 96. etkinliklerini "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak nitelemesi kamuoyundan sert tepki aldı. Arapkirli'nin 'kin ve nefret' kokan paylaşımları, kullanıcılarının "Yuh be kardeşim! Bu kadar nefret mide bulandırır" tepkisini hatırlattı.

Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, nefret tohumları ekmeyi de ihmal etmedi.

Üç ayrı paylaşım yapan Arapkirli, ilkinde "İSTANBUL (bi nevi) DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU KUTLUYOR" dedi.


İkinci mesajında ise daha da ileri giderek, "İSTANBUL (bi nevi) "GELDİKLERİ GİBİ (defolup) GİTTİLER" DİYOR." ifadesini kullandı.


Arapkirli'nin son mesajı ise "İSTANBUL Derin bir nefes aldı bu gece." oldu.


İBB yönetimini CHP'nin almasını üstü kapalı olarak işgalden kurtuluş olarak gören ve yine adını anmadan AK Parti'yi de işgal gücü gibi gösteren Zafer Arapkirli'nin bu mesajlarına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

O tepkilerden birinde Arapkirli'ye bir sosyal medya kullanıcısı kendi sözü ile seslendi: "Bu kadar nefret mide bulandırır"

İşte o tepkilerden bazıları...





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