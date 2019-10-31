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Başkan Erdoğan belediye başkanları ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan belediye başkanları ile bir araya geldi

31.10.2019, 17:04

Başkan , partisinin genel merkezinde 'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.


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