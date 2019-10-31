Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Farklı bir dönem başlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. 7. büyük kongre sürecimiz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Geneş Merkerzi'nde, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "7. büyük kongre sürecimiz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi. "FARKLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR" Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz, metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz, tazelenmiş şekilde yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. "HİÇ KİMSEYİ DİNLEMEDEN..." Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.