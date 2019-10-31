Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık sektöründe de yerli ve milli döneme girildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'da konuştu.

Başkan Erdoğan, "Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir."dedi.

Başkan Erdoğan, "Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız." diye konuştu.

AA