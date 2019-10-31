  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek

Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek

Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek

31.10.2019, 16:06

, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet " mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.

"E-ADALET VATANDAŞ" UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ

Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.

Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.

Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN