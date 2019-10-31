Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.
Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.
"E-ADALET VATANDAŞ" UYGULAMASI HİZMETE GİRDİ
Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.
Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.
Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.
AA
Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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