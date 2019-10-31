  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Huzurun tadını çocuklar çıkardı

Huzurun tadını çocuklar çıkardı

Huzurun tadını çocuklar çıkardı
Giriş Tarihi: 31.10.2019

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, 'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi. Sınıra yakın mahallelerde oturan vatandaşlar, harekatın ardından huzur ortamının sağlanmasına vesile olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Harekatın ardından tekrar evlerine dönen vatandaşlar ve Suriyeliler parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklara giden çocuklar da güvenli alanlarda gönüllerince eğlendi.

TEL ABYAD'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği Tel Abyad'a dönüşler sürerken günlük hayatın normale dönmesi için de bölge halkının ihtiyaçları karşılanıyor. 13 Ekim'de terörden temizlenen ilçe merkezinde fırınlar, manavlar ve restoranlar halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bölgede güvenlik güçlerimiz ise terör örgütünün tuzaklarını birer birer imha ediyor. Tel Abyadlı Semir Ahmet, "Özgür Suriye Ordusu sayesinde (YPG/PKK) onlardan kurtulduk. Herkesi zorla silah altına alıyorlardı. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Huzurun tadını çocuklar çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN