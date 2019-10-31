Huzurun tadını çocuklar çıkardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad'ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi. Sınıra yakın mahallelerde oturan vatandaşlar, harekatın ardından huzur ortamının sağlanmasına vesile olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Harekatın ardından tekrar evlerine dönen vatandaşlar ve Suriyeliler parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklara giden çocuklar da güvenli alanlarda gönüllerince eğlendi.

TEL ABYAD'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR



Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği Tel Abyad'a dönüşler sürerken günlük hayatın normale dönmesi için de bölge halkının ihtiyaçları karşılanıyor. 13 Ekim'de terörden temizlenen ilçe merkezinde fırınlar, manavlar ve restoranlar halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bölgede güvenlik güçlerimiz ise terör örgütünün tuzaklarını birer birer imha ediyor. Tel Abyadlı Semir Ahmet, "Özgür Suriye Ordusu sayesinde (YPG/PKK) onlardan kurtulduk. Herkesi zorla silah altına alıyorlardı. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz" dedi.