  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kato eteklerine Şehitler Çeşmesi

Kato eteklerine

Kato eteklerine Şehitler Çeşmesi
Giriş Tarihi: 31.10.2019

'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 120 şehidin ismi kaymakamlık tarafından yapılan çeşmede ölümsüzleştirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 120 şehidin ismi kaymakamlık tarafından yapılan çeşmede ölümsüzleştirildi. Şehitler Çeşmesi'nin açılışında konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "Beytüşşebap'ı bilmeyenler maalesef bugüne kadar yanlış bildiler hep. Bugün görsünler ki Beytüşşebap gibi küçük bir yerde bu vatan için bu bayrak için seve seve 120 vatandaş şehit oldu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kato eteklerine Şehitler Çeşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN