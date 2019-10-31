Kato eteklerine Şehitler Çeşmesi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 120 şehidin ismi kaymakamlık tarafından yapılan çeşmede ölümsüzleştirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 120 şehidin ismi kaymakamlık tarafından yapılan çeşmede ölümsüzleştirildi. Şehitler Çeşmesi'nin açılışında konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "Beytüşşebap'ı bilmeyenler maalesef bugüne kadar yanlış bildiler hep. Bugün görsünler ki Beytüşşebap gibi küçük bir yerde bu vatan için bu bayrak için seve seve 120 vatandaş şehit oldu" dedi.