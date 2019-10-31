TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin skandal tasarısına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin skandal tasarısına tepki gösterdi, "Meclis güçlü bir şekilde tavrını koydu. Hukuki olarak zaten neticesi yok ama ikili ilişkilere zarar verecek bir hamle oldu." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şentop, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararına tepki gösterdi. Şentop, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim." dedi. AA