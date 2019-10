‘Ülkemizi hizaya soktukları günler geride kaldı’

Başkan Erdoğan, Soçi Mutabakatı kapsamında Ruslarla ortak devriyenin cuma günü başlayacağını duyurdu. “Teröristlerin çıkartılmadığını görürsek harekat hakkımız saklı” diyen Erdoğan, “Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler geride kaldı” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Barış Pınarı Harekatı ve gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Sınırlarımızın içinde ve dışında milletimizin geleceği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzdaki son devletimiz olan cumhuriyetimizi yaşatmak için gayret gösteren, ter döken herkese teşekkür ediyorum.



7 DÜVELE MEYDAN OKURUZ



Allah'ın izniyle Türkiye önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıkmıştır. Bugün artık kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallerine kenetlenmiş bir ülke var. Dün adeta yok sayılan bir ülkeyken bugün küresel oyun kuran bir devlet haline geldi. 3-5 milyar dolarlık manipülasyonla ekonomimizin çökertildiği, 3-5 terör eylemiyle ülkemizin hizaya sokulduğu günler geride kaldı. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var. Bu noktaya 17 yıllık mücadelenin sonunda ulaşabildik. Hem ülkenin yöneticileri olan bizler, hem de moral kaynağımız olan milletimiz büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe teşebbüslerine, terör saldırılarından sınırlarımızın tacizlerine ve milli birliğimize yönelik tuzaklara kadar pek çok badireyle yüzleştik.



CEVAPLARINI VERİYORUZ



Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama art niyetimiz, içten pazarlığımız, korkumuz asla olmadı. Şartlara, rakiplere veya düşmanlara değil, sadece rabbimize teslim olduk. En karanlık gecenin bile bir sabahı olduğu gerçeğini unutmadık. Bunun en çarpıcı örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Sadece 16 saatin sonunda elhamdülillah darbecilere gereken dersi verdik. Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapacaklarını sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik. Eğer eski Türkiye refleksleriyle hareket etseydik inanın bana çok büyük bir felaketi yaşıyor olurduk. Bugün yıkıntılarımız karşısında ağlıyor durumda değilsek, bunu milletimizle ortaya koyduğumuz direniş ve yeniden şahlanış iradesine borçluyuz.



KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR



ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarılara da tepki gösteren Erdoğan, "Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Biz yıllarca bu iş tarihçilerin işidir dedik. Ve biz arşivlerimizi açtık. 1970'li ve 1980'li yıllarda ASALA 21 farklı ülkede Türk büyükelçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bundan haberiniz var mı? 40'ın üzerinde diplomatımız şehit oldu. Bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler kendilerine göre suçlu aramanın gayreti içindeler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyaretiyle ilgili olarak "Henüz kararımı vermedim" dedi.



B VE C PLANI HAZIR



Türkiye'nin sınırlarını temizlemek için Barış Pınarı'na ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Son BM Genel Kurulu'nda görüştüğüm 20 kadar dünya liderine projelerimizi anlattım. Hepsi çok güzel bakıyorlar. Ama desteğe gelince ses yok. Çünkü bunlar mazlum ve mağdurun yanında değiller. Asla böyle bir adım atma niyetleri de yok. Bizim de tabii ki B, C planımız var. Vakti saati geldiğinde onu da yapacağız. Münbiç'ten de YPG'yi temizleme sözü aldık. Silahlı kuvvetlerimiz onun takibi içinde. Teröristleri kurtarma harekatı noktasına gelince batı harekatı durdurmamızı istiyor. Hep de sordukları soru şu, "Ne kadar kalacaksınız?"... Ben de kendilerini şunu söylüyorum "Siz ne zaman çıkıyorsunuz onu söyleyin".. İşte Berlin'de, Londra'da bir toplantı yapsak... Olayın olduğu yer burası sen beni Berlin'e çağırıyorsun. Benim ne işim var orada? Bu konuda dürüstseniz buyrun olayın yaşandığı yere gelin" dedi.



'YANLIŞ YAPIYORSUNUZ'



"Barış Pınarı Harekatı'yla bir kez daha gördük ki, karşımızdakiler bir asır önce ne hissediyorsa onu hissediyor" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Görünüşte ne kadar medeni, gelişmiş olurlarsa olsun içlerindeki kini her fırsatta ortaya koyuyorlar. Harekat başladığından beri bilhassa Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından 700'e yakın eylem yaptı. Ses var mı? Yok. Saldırılarda 36 insanımız yaralandı. Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı elinde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Gelin yol yakınken yanlıştan dönün."



TERÖRLE MÜCADELEDE MÜJDELER YAKIN



Konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığına vurgu yapan Erdoğan, "Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit gördüğü teröristleri ortadan kaldırıyorlar. Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimiz müjdelerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.



ANINDA KARŞILIK VERİRİZ



ABD ile varılan mutabakatın tam anlamıyla uygulanmadığını kaydeden Erdoğan, "Maalesef saldırılar devam ediyor. Muhataplarımızı ikaz ediyorum. Bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz. Cuma günü Ruslarla ortak devriyeyi başlatıyoruz. Şayet terör örgütü mensuplarının çıkartılmadığını görürsek harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz" diye konuştu.



6 YILDIR KESİNTİSİZ SALDIRI ALTINDAYIZ



AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda konuşan Erdoğan, "Özellikle son 6 yıldır kesintisiz saldırı altındayız. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize saldırıyor. Ülke içinde başarılı olamayınca sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Hatta ekonomimizi bile çökertmeyi denediler. Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık" dedi.



EKONOMİ 'BATTI BİTTİ' DEDİLER



Türkiye'nin yeni bir İstiklal Harbi verdiğini söyleyen Erdoğan, "Ekonomiyle ilgili 'çökerttik, battı, bitti' dediler. Ne oldu? Battı mı? Biz küllerimizden nasıl ayağa kalktıysak şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık. Faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyon geriliyor. Yakın zamanda enflasyonda tek haneli rakama ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına oturmuş olsun" dedi.