Villada vahşet

Ses sanatçısı Nur Eser’in kızı cinayete kurban gitti. Asena Ercan, kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi Hasan Aydın tarafından boğularak öldürüldü. Aydın, cinayetin ardından kaçtığı İstanbul’da polise teslim oldu

Muğla'da Hasan Aydın (28), iş arkadaşı ve sevgilisi Asena Ercan'ı (27) bir villada boğarak öldürdükten sonra cesedi yatak odasında bırakarak İstanbul'a kaçtı. Aydın, bir süre dolaştıktan sonra İstanbul'da Maltepe polis karakoluna giderek genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Lüks bir villada yaşamı son bulan Asena Ercan'ın, ses sanatçısı Nur Eser'in kızı olduğu öğrenildi.



GENÇ KIZI ÖNCE DARP ETTİ



Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda, İstanbul'da ünlü bir emlak firmasında çalışan ve tatil yörelerindeki lüks villaları kiralama işi yapan iki sevgili akşam saatlerinde kaldıkları villada alkol almaya başladı. Asena Ercan villanın ikinci katına çıktığı esnada masada bıraktığı telefonuna mesaj geldi. Hasan Aydın, genç kızın telefonunu alarak mesajı okudu ve başka bir erkekten gelen mesajı görünce çılgına döndü. Sevgilisinin bulunduğu kata çıkan Aydın, Asena Ercan'ı darp etmeye başladı ve yatak odasına kaçan genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul'a gitti. Aydın, dün Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan Aydın'ın adresini verdiği Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villaya giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan'ın cesediyle karşılaştı.



'SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'



Aydın'ın polise verdiği ifadede, "Arkadaşım Asena ile villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim" dedi.