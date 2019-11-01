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Bakanlık açıkladı! kod adlı terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Gri Listedeki Karker kod adlı terörist öldürüldü

01.11.2019, 20:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019,20:56

operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle kod adlı olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle "Gri Liste"de yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi.

AA
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