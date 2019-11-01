Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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