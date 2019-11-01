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Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı

01.11.2019, 15:15

, sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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