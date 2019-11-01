DEAŞ, Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul etti

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini açıkladı. Terör örgütü, Bağdadi'nin yerine ise Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kuraşi'nin seçildiğini duyurdu.