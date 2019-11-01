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firarisi 'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme

01.11.2019, 13:17

hazırlanan, firarisi 'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi..
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