İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi..
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi..
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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