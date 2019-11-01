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askeri heyeti ’ya geliyor

İkinci Rus askeri heyeti Ankara’ya geliyor

01.11.2019, 16:37

Son dakika haberine göre Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere askeri heyetinin bugün ’ya gelmesinin planlandığı bildirildi.

Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi.

AA

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