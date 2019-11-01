İkinci Rus askeri heyeti Ankara’ya geliyor

Son dakika haberine göre Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara’ya gelmesinin planlandığı bildirildi.

Soçi mutabakatı çerçevesinde ikinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya gelecek. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı belirtildi. AA