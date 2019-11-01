İzmir’de FETÖ’nün iş ayağına darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ ile irtibatı belirlenen aralarında müteahhitler ve tekstilcilerin de bulunduğu 11 işadamı toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ ile irtibatı belirlenen aralarında müteahhitler ve tekstilcilerin de bulunduğu 11 işadamı toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bank Asya hesap artışı, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyelik gibi deliller bulunan müteahhitler İbrahim U, Yadigar U, Musab N, Adnan N, Hamza N, Hatice N, Murat Ş, tekstilciler Metin K, Ersin C. gibi isimlerin bulunduğu şüpheliler için şafak vakti düğmeye basıldı.



100 POLİS KATILDI



100'e yakın polisin katılımıyla şüphelileri yakalamak için İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapılırken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FATİH ŞENDİL