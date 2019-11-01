Öğretmenlere tasarım önlük

Okul hayatının duruluğunu ve berraklığını, öğretmenlik mesleğine duyulan güveni simgeleyen yeni tasarım önlükler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı
Okul hayatının duruluğunu ve berraklığını, öğretmenlik mesleğine duyulan güveni simgeleyen yeni tasarım önlükler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı. Sosyal medya hesabından yeni önlük modellerini paylaşan Selçuk, "Tasarımların pilot uygulamasını başlattık, talebe göre revize edecek ve yaygınlaştıracağız" dedi.
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