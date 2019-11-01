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Pompalı saldırganlar eve ateş açtı

Pompalı saldırganlar eve ateş açtı
Giriş Tarihi: 1.11.2019

'in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı. Olay, önceki gece saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org. 'nde meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı. Olay, önceki gece saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi.

İÇERİDE 3 ÇOCUK BULUNUYORDU

Yatalak annesi ve kayınvalidesi dahil 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Selma D. (36), çocukları Ömer F. (17), Feyzi F. (13) ve Tevfik F'yi (16) yatırmak üzere odalarına götürdü. Evin mutfak kısmında kimse bulunmazken, kimliği belirsiz kişilerce art arda 3 el pompalı tüfekle ateş açıldı. Sesleri duyan aile mutfağa girdiğinde tüfekten çıkan saçmaların mutfak camlarına isabet ettiğini gördü. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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