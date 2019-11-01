Şule Çet davasındaki leke takibinde sonuç çıktı!

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada, beklenen ikinci biyolojik inceleme raporu dosyaya sunuldu. Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda olay yerinde yapılan inceleme sonucu alınan biyolojik örneklerin Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu’ya ait olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda şöyle denildi:

"Laboratuvarımızda kan, meni ve tükürük örneklerinin belirlenmesine yönelik testler yapılabilmektedir. Bunlar dışındaki vücut sıvılarının (ter, gözyaşı, idrar, vajinal sıvılar vb) tespitine yönelik test yapılmamaktadır. ANK –BYL-19-03035 (İlk Biyolojik inceleme raporu) uzmanlık raporumuzda incelenen 1 nolu bulgunun A ve D ile işaretlenen bölgeleri ve 2 No'lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeler üzerinden bulunan vücut sıvısı örneklerine meni belirleme testleri uygulanmış ve negatif sonuç alınmıştır.

Bu durumda söz konusu vücut sıvısı örneklerinin meni içermediği söylenebilir. Ancak bahse konu vücut sıvılarının niteliğinin kesin olarak söylenebilmesi mümkün olmamaktadır. 8 ve 15 No'lu svap örnekleri ise miktar olarak az olduklarından kan, meni ve tükürük belirleme testlerine alınmaksızın doğrudan genetik analize alınmıştır.

FARKLI KİŞİLERE AİT

Maktule Şule Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu'ya olduğu belirtilen otozomal DNA profilleri ANK-BYL- 19-03035 sayılı uzmanlık raporumuzun 2B paragrafında belirtilen 1 No'lu bulgunun A ve D ile işaretlenin bölgeleri ve 2 No'lu bulgunun E, F ve G ile işaretlenen bölgeleri üzerinde bulunan vücut sıvısı örnekleri ile 8 ve 15 No'lu svap örneklerinden elde edilen genotiplerden farklıdır."