Terör örgütlerine karşı ortak işbirliği

Külliye’de Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Erdoğan, Gürcistan ile FETÖ ile mücadelede işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Erdoğan, “Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia görüşmesinden stratejik ortaklığın geliştirilmesi kararı çıktı. Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanan Gakharia, daha sonra Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:



ORTAKLIĞA DEVAM



Gürcistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağlarımızın, ortak değerlerimizin ve komşuluğumuzun bize sağladığı fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara vermiştik. Bugün Dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik işbirliği konseyini toplayacağız. Dostumuz Gürcistan ile ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Ortak akıl ve stratejik vizyonla Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü- Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'na, Gürcistan ve Azerbaycan ile beraber hayata geçirdiğimiz Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesini de ekleyerek enerjide bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırma konusunda da çok önemli adım attık. Bakü-Tiflis-Kars, bu noktada tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla 3 dost ülke birbirine bağlanmış oldu. Bakü-Tiflis-Kars şu anda Lonra'dan Pekin'e uzanan güzergahın kalbinde yer alıyor.



IRADEMIZ SAĞLAM



FETÖ ve ülkemizi hedef alan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Gürcistan ile işbirliğimize yönelik iradeyi teyit ettik. Gürcistan nasıl bizleri ata yurtlarımızdaki kardeşlerimize bağlayan bir köprüyse, Türkiye de Gürcistan'ın Batı ile ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.



HEDEF 3 MİLYAR DOLARLIK TİCARET



Kimlik belgesiyle seyahat edilebilen Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağının Türkiye olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ortak fayda temelinde ekonomik işbirliğimizi artarak sürdürme irademizi teyit ediyoruz. 2018 itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırarak potansiyelimizden daha fazla yararlanmak için gerekli adımları atacak ve işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayi şirketlerimizle Gürcistan arasında daha sıkı ilişkiler kurulmasını temenni ediyoruz. Özellikle müteahhit firmalarımızın Gürcistan'da yapacak çok işi var" dedi.



ERDOĞAN'A&NBSP;GÜRCİSTAN DAVETİ



Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Türkiye'ye ilk ziyareti gerçekleştirdiği için şeref duyduğunu belirterek, "Gürcistan ile Türkiye'nin çok yakın işbirliği var. Gürcistan hükümeti mevcut stratejik ortaklığımızın geliştirilmesi için elinden geleni yapacak. Türkiye birinci ticaret ortağımız. Ama mevcut rakamların daha da artması gerekiyor" dedi. Gakharia görüşmede, Erdoğan'ı Gürcisatan'a davet etti. Erdoğan da, Yüksek Düzey İşbirliği Konsey toplantısını Türkiye'de yaptıktan sonra, önümüzdeki bahar ziyaretin olabileceğini söyledi.



'METAL YORGUNLUĞUNUN İZLERİNİ SİLECEĞİZ'



Başkan Erdoğan, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda yeni döneme ilişkin önemli masajlar verdi. Gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanan 7. Büyük Kongre ile metal yorgunluğunun son izlerinin de silindiği farklı bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Partimize gönül vermiş, emek vermiş eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.