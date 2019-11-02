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'dan çok net mesajı: Ülkelerine göndereceğiz

Bakan Soylu'dan çok net DEAŞ mesajı: Ülkelerine göndereceğiz

02.11.2019, 13:35

İçişleri Bakanı , yakalanan 'lılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. , "Teröre karşı gereken adımları atıyoruz. Yabancı DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Bakan Soylu "Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"
Bakan Süleyman Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." diye konuştu. AVRUPA

ÜLKELERİNİN GÖÇ POLİTİKASI
Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." dedi.

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