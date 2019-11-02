Bakan Soylu'dan çok net DEAŞ mesajı: Ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Teröre karşı gereken adımları atıyoruz. Yabancı DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ'lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu. Bakan Soylu "Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.



"KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Süleyman Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." diye konuştu. AVRUPA



ÜLKELERİNİN GÖÇ POLİTİKASI

Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." dedi.