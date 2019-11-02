Erdoğan’dan başkanlara proje talimatı

Başkan Erdoğan, önceki gün bir araya geldiği AK Partili belediye başkanlarına yarım kalan projelerin tamamlanması talimatı verdi. Erdoğan, başkanları borçlanmaya dikkat etmeleri konusunda da uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün bir araya geldiği AK Partili 39 il ve büyükşehir belediye başkanlarına yeni döneme ilişkin mesajlar verdi. AK Parti belediye başkanlarını, yarım kalan projelerin tamamlanması ve borçlanmaya dikkat etmeleri konusunda uyaran Erdoğan, belediye başkanlarından birbirlerine destek olmalarını da isterken, bir sıkıntı durumunda hem parti genel merkezi ile iletişime geçmelerini tavsiye etti.



İRTİBAT HALİNDE OLUN



Belediye başkanlarından Genel Merkez ile sürekli irtibat halinde olmalarını isteyen Erdoğan'ın toplantıda başlayan kongre sürecine de değinerek, partideki değişime dikkat çektiği belirtildi. Partide küskünlüklerin kırgınlıkların olmamasını isteyen Erdoğan'ın, metal yorgunluğu kapsamında partide yapılan değişikliklere de işaret ettiği belirtildi



VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KRİTİK KABUL



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. İstanbul Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

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