FETÖ döküntüleri imha gününü bekliyor

FETÖ terör örgütünün kurduğu ilk okul olan İzmir Bozyaka’daki eski Yamanlar Koleji’nde ele geçirilen elebaşı Fetullah Gülen’in özel eşyaları örgüt ininin eğitim yuvasına dönüşmesinin ardından bir depoya kaldırıldı. Aralarında masonik semboller, heykeller, uçak maketleri, kılıç ve kırbaçların bulunduğu döküntüler, adli sürecin tamamlanmasının ardından imha edilecek

ERHAN GÜLENÇ Yeni Asır'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'ye kaçmadan önce hain örgütü yönettiği Bozyaka'daki eski Yamanlar Koleji'nin 5 ve 6. katlarının bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi olarak bir bilim yuvası haline getirildiğini ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. 'FETÖ üssünden eğitim yuvasına' haberi için tıklayınız