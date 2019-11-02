Firari Öksüz’le ilgili davada karar verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı'da yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı'da yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme 2 sanığa "görevi kötüye kullanmaktan" 5'er ay, 24'üne ise beraat kararı verdi. Başka bir davada tutuklu olan iki sanığın dosyası ise ayrıldı.