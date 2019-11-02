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Firari Öksüz’le ilgili davada karar verildi

Firari Öksüz’le ilgili davada karar verildi
Giriş Tarihi: 2.11.2019

darbe girişimi sırasında Akıncı'da yakalanan 'nün imamı 'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı'da yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme 2 sanığa "görevi kötüye kullanmaktan" 5'er ay, 24'üne ise beraat kararı verdi. Başka bir davada tutuklu olan iki sanığın dosyası ise ayrıldı.

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