‘Kız bebek’ işkencecisi tutuklandı

Antalya'da, sevgilisi Gonca Sadıklı'ya (32) kız bebek doğuracağı gerekçesiyle işkence yapan İbrahim Em (46) tutuklandı. Saldırgan, beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınmıştı.

Antalya'da, sevgilisi Gonca Sadıklı'ya (32) kız bebek doğuracağı gerekçesiyle işkence yapan İbrahim Em (46) tutuklandı. Saldırgan, beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınmıştı. Ölen eşinden 3 kızı olan zanlının Sadıklı'yı hamileliğinin ilk gününden beri dövdüğü, son saldırısında da anne karnındaki 8 aylık bebeğin de öldüğü tespit edildi.



İbrahim Em'in eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını belirten Gonca Sadıklı, "Eski kız arkadaşının da başına 36 dikiş atılmış. Bugüne kadar tam dört defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Beni öldürmesinden korkuyorum" dedi.