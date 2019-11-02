Sınırlar kartallara emanet

Keskin yamaçları ve yalçın kayalıkları nedeniyle bir kartal yuvasını andıran bin 500 rakımlı Kiyaris Tepesi’nde görev yapan polisler, 24 saat vatan nöbeti tutuyor.

Hakkari'nin, Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde görev yapan Özel Hareket polisleri, ilçe merkezinin çevresindeki her biri kartal yuvasını andıran yüksek rakımlı tepelerde 24 saat nöbet tutuyor. Kendilerini 'Sınır Kartalları' olarak tanımlayan polisler, bölgede kuş uçurtmuyor.



KANDİL VE HAFTANİN'DE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.