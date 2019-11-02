Terör yandaşları hedef gösterdi Türkiye sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz

Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir gösteri yaparken, terör örgütü PKK sempatizanı kişiler sosyal medya üzerinden Seçil öğretmenin videosunu paylaşarak hedef göstermeye çalıştı. Türkiye ise Seçil öğretmene sosyal medyadan sahip çıktı.

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayraklarıyla olağan bir şekilde kutlama yapan Seçil öğretmenin videosu büyük bir beğeni toplarken, bu görüntülere tahammülü olmayan terör örgütü yandaşları sosyal medya üzerinden harekete geçti. Terörist yandaşları Twitter'dan söz konusu videoyu ve Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.



TÜRKİYE SEÇİL ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI

Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.