  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Terör yandaşları hedef gösterdi Türkiye sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz

Terör yandaşları hedef gösterdi sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz

Terör yandaşları hedef gösterdi Türkiye sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz

02.11.2019, 16:08

'ta öğretmenlik yapan Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir gösteri yaparken, terör örgütü sempatizanı kişiler üzerinden Seçil öğretmenin videosunu paylaşarak hedef göstermeye çalıştı. ise Seçil öğretmene sosyal medyadan sahip çıktı.

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayraklarıyla olağan bir şekilde kutlama yapan Seçil öğretmenin videosu büyük bir beğeni toplarken, bu görüntülere tahammülü olmayan terör örgütü yandaşları sosyal medya üzerinden harekete geçti. Terörist yandaşları Twitter'dan söz konusu videoyu ve Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.


TÜRKİYE SEÇİL ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI
Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör yandaşları hedef gösterdi Türkiye sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN