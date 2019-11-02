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kontrolü aldı, 94 bin Suriyeli eve döndü

Türkiye kontrolü aldı, 94 bin Suriyeli eve döndü
Giriş Tarihi: 2.11.2019

Sözcüsü Jens Laerke, 'nın gerçekleştiği kontrolündeki bölgeye son 10 günde 94 bin sivilin geri döndüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği Türkiye kontrolündeki bölgeye son 10 günde 94 bin sivilin geri döndüğünü duyurdu. Laerke, 100 binin üzerinde sivilin de evlerine dönmeyi beklediğini kaydetti. Sözcü Laerke, 74 bin Suriyelinin harekatın gerçekleştiği bölgeye geri döndüğünü açıklamıştı. Böylelikle son 3 günde evlerine dönen sivil sayısı 20 bine ulaştı.

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