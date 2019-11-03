Afyonkarahisar'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. .
Afyonkarahisar'da 67 kişi hastanelik olunca gerçek ortaya çıktı! İnceleme başlatıldı . haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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