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'da 67 kişi hastanelik olunca gerçek ortaya çıktı! İnceleme başlatıldı .

Afyonkarahisar'da 67 kişi hastanelik olunca gerçek ortaya çıktı! İnceleme başlatıldı .

03.11.2019, 10:08 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019,11:27

'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. .

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