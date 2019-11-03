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hizmete başladı

AK Noktalar hizmete başladı
Giriş Tarihi: 3.11.2019

İl Başkanlığı tarafından Konak'a bağlı Basmane, Alsancak, Çarşı ve Kızlarağası olmak üzere dört farklı noktada başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran '' faaliyete geçti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak'a bağlı Basmane, Alsancak, Çarşı ve Kızlarağası olmak üzere dört farklı noktada başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' faaliyete geçti. İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılarak 30 ilçede hizmet verecek AK Noktaları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu noktalarla vatandaşların istek ve taleplerini not ederek çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını söyledi. Dağ, "Vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edeceğiz. Çözemedikleri problemleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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