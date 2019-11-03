Arkasına bile bakmadı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir sürücü, aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç'ın otomobilinin üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameralarınca görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını istedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir sürücü, aracını seyir halindeki Yusuf Gökkılıç'ın otomobilinin üzerine sürünce korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kameralarınca görüntülenirken Gökkılıç, kazaya sebebiyet veren kişinin bir an önce bulunmasını istedi.



KALDIRIMA SAVRULDU



Kaza, İzmir-Çanakkale yolu Menemen ilçesi Asarlık mevkisinde meydana geldi. İşe gitmek için özel aracıyla Aliağa istikametine giden Yusuf Gökkılıç'a seyir halindeki bir başka araç arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan Gökkılıç idaresindeki otomobil, yine yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazadan şans eseri yaralı olarak kurtulan Yusuf Gökkılıç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Gökkılıç, "Kazanın vermiş olduğu hasardan dolayı Aliağa Devlet Hastanesi'nde 5 gündür yatıyorum, hala bastonla yürüyorum" diye konuştu.



HASTANE YATAĞINDAN YETKİLİLERE SESLENDİ



Hastanedeki yatağından yetkililere seslenen Yusuf Gökkılıç, "Mağdur edildim şu an hastanede ağrıdan kıvranıyorum. Çok zor durumdayım. Bu insanın bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Yetkililerimizden de istirham ediyorum" dedi. Polisin Gökkılıç'a ait araca arkadan vurup kaçan araç sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor