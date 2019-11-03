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Bakanlık duyurdu! Sayı 4'e yükseldi

Bakanlık duyurdu! Sayı 4'e yükseldi

03.11.2019, 10:53

kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi.

Halen devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

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