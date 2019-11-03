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Başkan’a sevgi seli

Başkan’a sevgi seli
Giriş Tarihi: 3.11.2019

Başkan Erdoğan, dün ’de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan bir vatandaş Erdoğan'ı "Allah'a emanet ol Reis'im" sözleriyle uğurladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan, yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın Başkan Erdoğan'ı uğurlarken, "Allah'a emanet ol Reis'im" şeklinde seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.



İLK YERLİ SNİPER ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLECEK

Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper' (Keskin nişancı tüfeği), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek. Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper' üretimi yaptıklarını kaydeden şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından ortaya çıkarıldı. Bu silahı ben Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi.

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