Eve dönüş diplomasisi

Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye geri dönüşü için tüm dünyaya elini taşın altına koyma çağrısı yapan Türkiye ‘eve dönüş’ diplomasisini sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye öncülüğünde sığınmacı akınından en çok etkilenen ülkeler göç krizini düzenlenecek konferansta masaya yatıracak

Suriyeli sığınmacıların memleketlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmelerini sağlamayı hedef edinen Türkiye, diplomasi yoluyla insani konularda duyarlı olan kurum ve ülkelerle diyalog kanalını açık tutuyor. Suriye krizinin yol açtığı göçten etkilenen Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün göçmenlerin dönüşü için yapılması gerekenlerin değerlendirileceği konferansa eş ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda gayrı resmi olarak dış işleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 4'lü toplantı sonrası konferansın gerçekleştirilmesi için genel müdürler düzeyinde çalışmalar başladı.



100 BİN KİŞİ DÖNDÜ



Göçten doğrudan etkilenen ülkeler olan Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün, geri dönüş için yapılması gerekenler, dönüşte sağlanacak imkanlar, bu imkanların kim tarafından ve nasıl sağlanacağı gibi konunun birçok boyutu ele alınarak istişarelerde bulunulacak. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyerek güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Rasulayn ve Tel Abyad bölgesine kısa süre içinde yüz bin Suriyeli geri dönüş yapmıştı.

BETÜL USTA