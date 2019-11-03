Hainler masumları hedef aldı

Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PYD/YPG pazaryerine bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 13 sivil yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PYD/YPG pazaryerine bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 13 sivil yaşamını yitirirken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet etti.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜNELİ BULUNDU



Milli Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti" denildi.