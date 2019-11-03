Şimdi Türkiye'ye hizmet zamanı! Başkan Erdoğan'ın çağrısına yanıt onlardan geldi

Başkan Erdoğan tarafından yurt dışındaki Türk bilim insanlarına yapılan davete yanıt ilk olarak doktorlardan geldi. "Vatanımızın parasıyla okuduk şimdi ülkemize katkı sunma vakti" diyen doktorlar Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, tarihi ameliyatlar yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bilim insanlarına 'ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum' sözleriyle yaptığı çağrıya dünyanın dört bir yanındaki 14 bin doktordan cevap geldi. Tıp alanında yaptıklarıyla birçok uluslararası ödüle layık görülen bilim insanları, 'Vatanımızın parasıyla okuduk şimdi ülkemize katkı sunma vakti' dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan 'Türk Bilim Dünyası Platformu'nda bir araya gelen 4 bini Türkiye'de okumuş Türki Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 14 bin doktor, cerrah ve hemşire, 2023 yolunda sağlıkta dünya üssü olmayı hedefleyen Türkiye için ilaç üretecek, tıbbi cihaz geliştirecek, tarihi ameliyatlar yapacak.



'TÜRKİYE SEFERBERLİĞİ'

Yurtdışında yaşayan 14 bin bilim insanı 'Bilim Köprüleri Projesi' adı altında Ankara Şehir Hastanesi Uluslararası WEB Portalı'nda buluşturuldu. Ücretsiz ve gönüllü olarak Türkiye için seferber olmayı kabul ettiler. Bu kapsamda ilk cerrahi operasyon 7-8 Kasım 2019'da başlayacak. Amerika, Norveç ve Ankara'dan mide ve bağırsak hastalıkları ile beslenme konusunda bilimsel işbirliği, uluslararası naklen yayın ile yapılacak. Columbia Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Feza Remzi, Norveç Bergen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülen Arslan Lied ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuray Yazıhan ile Ankara Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Emin Altıparmak ve Prof. Dr. Birol Bostancı tarihi operasyonları gerçekleşterecek. Naklen ameliyatı dünya çapında 14 bin kişi izleyecek.