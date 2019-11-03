Trump: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var

Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi. Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya, "Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma çok iyi uygulandı" açıklamasında bulundu. Trump açıklamasında, "Türkiye-Suriye sınırını başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Kürtler (YPG/PKK) ile de Türkiye ile çalıyoruz" ifadelerini de kullandı.