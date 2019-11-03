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Yabancı ’lılar gidecek

Yabancı DEAŞ’lılar gidecek
Giriş Tarihi: 3.11.2019

İçişleri Bakanı , yakalanan 'lılarla ilgili konuştu. Terörle mücadele kapsamında gereken adımları attıklarını söyleyen Soylu, "Yabancı DEAŞ'lıları sorguları tamamlandıktan sonra ülkelerine göndereceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili konuştu. Terörle mücadele kapsamında gereken adımları attıklarını söyleyen Soylu, "Yabancı DEAŞ'lıları sorguları tamamlandıktan sonra ülkelerine göndereceğiz" dedi.

'OTEL DEĞİL'

Bakan Süleyman Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de aynı şeyi yapıyor. Herkes işin kolayını bulmuş. Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil. Ben ne yapayım senin teröristini. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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