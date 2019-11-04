Bebek katillerine Ekim darbesi

Türkiye’nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen YPG/PKK’ya yönelik Ekim ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu bin 90 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya Ekim'de de ağır darbe vurdu.1-31 Ekim'de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 1090 terörist etkisiz hale getirildi.

21 SİVİL ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 410 şüpheliden HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 212'si tutuklandı. Ekim ayında terör örgütü YPG/ PKK'nın saldırılarında ise 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 21 sivil hayatını kaybetti.



LİSTEDE ÜST DÜZEY İSİMLER DE YER ALIYOR

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Ekim'de terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

● Tunceli kırsalında 6 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

● Türkiye'nin talebiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasır Tur adlı PKK terör örgütü mensubunun 9 Ekim'de İspanya'da yakalandığı bildirildi.



● İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan 2 teröristin, 20 Ekim'de ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğunu açıkladı.



● Mardin'in Derik ilçesinde 21 Ekim'de düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularından Mustafa Akbaş olduğu belirlendi.



● Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla düzenlenen hava harekatında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Gülciya" kod adlı Servet Aydın ve "Tekoşin Batman" kod adlı Söylemez Yaşar etkisiz hale getirildi.



LİCE KIRSALINDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 4'E ÇIKTI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Önceki gün de aynı bölgede 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." Öte yandan Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



HAİN PLAN DEŞİFRE OLDU

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.