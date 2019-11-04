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DHKP-C'nin sözde sorumlusu 'da yakalandı

DHKP-C'nin sözde sorumlusu Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

04.11.2019, 11:22

Gelen son dakika haberine göre; 'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu , ’da yakalandı.

Yurt içinde devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliği sorumlusu Çiğdem Şenyiğit, İstanbul'da yakalandı.

ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan Şenyiğit'in Ataşehir'de saklandığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evinde Şenyiğit'i gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Hakkında 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DAHA ÖNCE DE SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI

Şüpheli Çiğdem Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada polis ekiplerince yakalanmıştı. Üzerinden eylemde kullanacağı değerlendirilen silah ele geçirilen Şenyiğit, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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