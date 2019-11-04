Diyarbakır anneleri Mehmetçik’i ısıtacak

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

Diyarbakır anneleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla, YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek.

İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, "Allah Mehmetçik'i korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz" diye konuştu.