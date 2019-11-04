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Okulu davasında karar çıktı

Hava Harp Okulu davasında karar çıktı

04.11.2019, 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,12:06

Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'da sözde atama listesinde '' Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı. Öte yandan derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Görülen Fethulahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY davaları ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOORDİNE EDEN İSME MÜEBBET HAPİS

Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

SÖZDE ATAMA LİSTESİNDE "İSTANBUL TRT MÜDÜRÜ" OLARAK GEÇİYORDU

Öte yandan 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

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