Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında karar açıklandı

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.
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