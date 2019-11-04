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, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında karar açıklandı

Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında karar açıklandı

04.11.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,19:58

" darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık ise beraat etti.

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.

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