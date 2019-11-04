Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında karar açıklandı

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.

"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, Nazlı Ilıcak "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı ve adli kontrolle tahliye edildi. Ahmet Altan da "örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti. Ayrıntılar geliyor...