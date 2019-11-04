Savunma Bakanlığı’ndan aklıselime davet

Milli Savunma Bakanlığı'nca, sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi "müttefik" olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi kınandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi "müttefik" olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi kınandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik ciddi DEAŞ ve PKK/PYDYPG tehdidinin mevcut olduğu belirtildi.

MUTABAKATA AYKIRI

Bu tehdidin ortadan kaldırılması konusundaki görüşlerin, amaçların ve kararlılıkların, kamuoyuyla uzun zamandır paylaşıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Tarihi gerçekleri dikkate almadan sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul eden ABD Temsilciler Meclisi'ni ve terör örgütü PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayarak destek açıklamalarında bulunan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyor, aklıselime davet ediyor, bu tarihi ve vahim hatalardan bir an önce dönmelerini umuyoruz. ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Ermeni soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve NATO müttefikliği ruhuna aykırıdır. Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı, başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey değildir" denildi.



ÇAVUŞOĞLU KATAR'DA

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Temas Grubu toplantısına katılan Bakan Çavuşoğlu, sonrasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Katar Emiri ile yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Doha'da kardeş Katar'ın Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'yle görüşmemizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Katar'ın Barış Pınarı Harekatı'mıza desteğine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.